Суточные потери ВСУ в Курской области выросли в два раза

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли 505 человек в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли больше 505 человек в Курской области. Такие цифры журналистам привели в Минобороны России.

Днем ранее потери украинских войск были вдвое меньше — 250 человек личного состава.

Помимо бойцов ВСУ российским военнослужащим удалось уничтожить два танка, бронетранспортер, две боевые машины пехоты и семь орудий, среди которых была американская гаубица M198, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне стало известно, что почти 500 солдат Вооруженных сил Украины попали в окружение в Курской области. Отмечается, что положение украинских бойцов безвыходное — все их попытки пробиться закончились неудачей. Кроме того, зажатые в кольцо подразделения ВСУ потеряли большое количество бронетехники.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.