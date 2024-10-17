Стало известно об окружении полутысячи бойцов ВСУ в Курской области

Shot: почти 500 солдат ВСУ попали в окружение в Курской области

Почти 500 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, положение украинских бойцов безвыходное — все их попытки пробиться закончились неудачей. Кроме того, зажатые в кольцо подразделения ВСУ потеряли большое количество бронетехники.

Канал утверждает, что «котлование» сотен украинских солдат стало возможно благодаря подрыву мостов, что затруднило противнику ротацию личного состава.

Ранее стало известно о шансах на окружение крупной группировки ВСУ в Курской области. Этому предшествовало развитие российского контрнаступления в приграничных районах, бои в которых ведутся с начала августа.

