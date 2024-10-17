ВС РФ за сутки освободили от ВСУ Старую Сорочину и Александрию в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки освободили еще два населенных пункта в Курской области. По данным Mash, это Старая Сорочина и Александрия. Всего за сутки под российский контроль перешли около 8,5 квадратного километра территории, включая пропускной пункт Бондаревка, что свидетельствует об увеличении среднесуточного темпа. При этом российское Минобороны пока официально не отчитывалось об освобождении новых территорий на этом участке фронта.

Поскольку расстояние между населенных пунктов составляет около пяти километров, бойцам Российской армии осталось пройти совсем немного, чтобы окружить сразу несколько группировок ВСУ под Курском. «Это восточная и западная окраины колец, в которых наши уверенно замыкают около 2000 всушников — две неполноценные бригады, отрезанные от снабжения, ротации и возможности безопасного выхода», — говорится в сообщении источника.

Активные бои сейчас также идут в Махновке и Черкасской Конопельке, которые расположены недалеко от Суджи, куда 6 августа зашли украинские группировки.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинская сторона пытается контратаковать в ответ

В попытках стабилизировать ситуацию ВСУ продолжают перебрасывать в приграничье наиболее боеспособные подразделения. Например, в Курскую область была отправлена элитная 80-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, ранее снятая с обороны Часова Яра.

Кроме того, ВСУ в очередной раз пытались контратаковать в районе Зеленого шляха в целях замедления темпа окружения и в попытке вытащить часть своих солдат из «котла». Из 50 участвовавших в этом бойцов 18 были ликвидированы. Также была уничтожена их техника (четыре БМП и три танка).

ВСУ получили команду быть готовыми к отступлению

Россия начала масштабное контрнаступление в приграничье 10 сентября. В октябре силы ВС РФ открыли вторую фазу активных боевых действий на этом участке. Согласно данным командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, по состоянию на 14 октября от ВСУ удалось освободить половину занятой ими территории Курской области.

Говоря о российской контратаке, президент Украины Владимир Зеленский заявлял: «Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи». После этих слов украинского лидера блогер Анатолий Шарий сообщил, что вторгнувшуюся в Курскую область группировку ВСУ готовят к отступлению. «Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — утверждает он.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Авантюра в Курской области вызвала массовое дезертирство в ВСУ

По информации пророссийского подполья, солдаты ВСУ на харьковском направлении винят руководство страны в переброске войск в Курскую область, заявляя о нехватке офицеров и боеприпасов из-за сложившейся ситуации. Многие изъявляют желание оставить позиции, также наблюдается массовое дезертирство.

Тяжелая ситуация для ВСУ сложилась и на покровском направлении. Так, сообщается, что ВС РФ уничтожили большую часть 152-й отдельной егерской бригады ВСУ под Покровском в Донецкой народной республике. Представитель силовых структур уточнил, что многие бойцы оказались новобранцами без боевого опыта, которых отправили на передовую как «пушечное мясо». Часть из них стали жертвами боев, другие — сбежали.