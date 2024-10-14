Соратник Кадырова объявил об освобождении половины занятой ВСУ территории Курской области

Алаудинов: почти половина занятой ВСУ территории Курской области освобождена

Почти половина занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области возвращена под российский контроль. Об освобождении половины курских территорий объявил командир спецназа «Ахмат», соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

Сколько квадратных километров Курской области по-прежнему захвачены ВСУ, Алаудинов не уточнил. Также командир «Ахмата» не сообщил, сколько времени может занять освобождение оставшейся территории.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.

14 октября стало известно, что российские войска вышли на окраину Суджи в Курской области и взяли под контроль важную трассу.