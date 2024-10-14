Российские войска вышли на окраину Суджи. Они закрепились в районе, откуда началось вторжение ВСУ в Курскую область

ВС РФ вышли на окраину Суджи в Курской области и взяли под контроль трассу

Вооруженные силы (ВС) России продолжают активное контрнаступление в Курской области — войска вышли на окраину Суджи и взяли под контроль важную трассу.

По данным Mash, штурмовики закрепились в районе АЗС «Лотус» на юго-востоке Суджи. Отсюда в июле началась активная фаза вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Кроме того, армия России установила контроль над трассой, связывающей Суджу с расположенным к востоку населенным пунктом Белая.

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Село расположено в семи километрах к востоку от Суджи. Там работают морпехи 810-й бригады и бойцы спецназа «Ахмат». Контроль над населенным пунктом позволит ВС РФ занять господствующие высоты над Суджей.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Помимо прочего, в сторону северо-запада Суджи продолжается продвижение 155-й и 106-й бригад — со стороны уже частично контролируемой Любимовки. Российские войска окружают бойцов ВСУ.

Всего за пять дней второго этапа контрнаступления ВС РФ освободили 11 населенных пунктов — хутор Зеленый Шлях, деревню Леонидово, слободу Михайловка, поселки Новый Путь и Медвежье, села Нижний Клин, Любимовка, Новоивановка, Ольговка, Толстый Луг, Шептуховка.

Военный раскрыл тактику Российской армии в Курской области

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» указал, что ВС России в Курской области используют тактику малых котлов для выдавливания противника. Он также высказал предположение, что грядущая неделя будет определяющей.

Мы не просто выдавливаем их, а уничтожаем на курской земле. Насколько я понимаю, это малые котлы, которые образуются вокруг тех населенных пунктов, которые они захватили, где окопались, где сидят в домах, в подвалах. Мы перерезаем коммуникации им Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный эксперт

12 октября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области. При этом сколько остается под контролем ВСУ, он не уточнил.

Зеленский прокомментировал наступление России в Курской области

Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, войска России попытались оттеснить позиции ВСУ в регионе. «Относительно курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — высказался политик.

Между тем украинское издание «Страна» написало, что российским войскам в Курской области удалось продвинуться «на левом фланге украинского плацдарма», что поставило под угрозу окружения части ВСУ.

10 октября военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские войска начали «прорываться по всему фронту» в Курской области. Mash писал, что около 1,5 тысячи солдат ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка.