Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 14 октября 2024Россия

Российские войска вышли на окраину Суджи. Они закрепились в районе, откуда началось вторжение ВСУ в Курскую область

ВС РФ вышли на окраину Суджи в Курской области и взяли под контроль трассу

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают активное контрнаступление в Курской области — войска вышли на окраину Суджи и взяли под контроль важную трассу.

По данным Mash, штурмовики закрепились в районе АЗС «Лотус» на юго-востоке Суджи. Отсюда в июле началась активная фаза вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Кроме того, армия России установила контроль над трассой, связывающей Суджу с расположенным к востоку населенным пунктом Белая.

Продолжается второй этап контрнаступления, начат штурм Мартыновки

Село расположено в семи километрах к востоку от Суджи. Там работают морпехи 810-й бригады и бойцы спецназа «Ахмат». Контроль над населенным пунктом позволит ВС РФ занять господствующие высоты над Суджей.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Помимо прочего, в сторону северо-запада Суджи продолжается продвижение 155-й и 106-й бригад — со стороны уже частично контролируемой Любимовки. Российские войска окружают бойцов ВСУ.

Всего за пять дней второго этапа контрнаступления ВС РФ освободили 11 населенных пунктов — хутор Зеленый Шлях, деревню Леонидово, слободу Михайловка, поселки Новый Путь и Медвежье, села Нижний Клин, Любимовка, Новоивановка, Ольговка, Толстый Луг, Шептуховка.

Военный раскрыл тактику Российской армии в Курской области

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» указал, что ВС России в Курской области используют тактику малых котлов для выдавливания противника. Он также высказал предположение, что грядущая неделя будет определяющей.

Мы не просто выдавливаем их, а уничтожаем на курской земле. Насколько я понимаю, это малые котлы, которые образуются вокруг тех населенных пунктов, которые они захватили, где окопались, где сидят в домах, в подвалах. Мы перерезаем коммуникации им

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса, военный эксперт

12 октября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области. При этом сколько остается под контролем ВСУ, он не уточнил.

Материалы по теме:
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024
«Все зависит от воли американцев» Украина хочет наносить удары по России любым западным оружием. Почему США против этого?
«Все зависит от воли американцев»Украина хочет наносить удары по России любым западным оружием. Почему США против этого?
7 сентября 2024

Зеленский прокомментировал наступление России в Курской области

Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, войска России попытались оттеснить позиции ВСУ в регионе. «Относительно курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — высказался политик.

Между тем украинское издание «Страна» написало, что российским войскам в Курской области удалось продвинуться «на левом фланге украинского плацдарма», что поставило под угрозу окружения части ВСУ.

10 октября военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские войска начали «прорываться по всему фронту» в Курской области. Mash писал, что около 1,5 тысячи солдат ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Прямиком из США». В Курской области уничтожили экипаж БМП из иностранных бойцов. Что об этом известно?

      Президент Ассамблеи в Женеве жестко прервала протест представителя Украины

      На Украине сообщили о падении доверия граждан к Зеленскому

      Москвичам пообещали бабье лето

      Медиалига дисквалифицировала блогера Литвина за нападение на болельщика во время матча

      Французская компания запустит 1500 спутников на околоземную орбиту

      Оксана Самойлова нарядила козу в одежду люксового бренда почти за 100 тысяч рублей

      В России отреагировали на доказательства присутствия солдат США в Курской области

      В российском городе школьник выпал из окна во время урока

      В Минобороны Украины назвали число покинувших страну военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше