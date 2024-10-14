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11:29, 14 октября 2024Россия

Российские войска вышли на окраину Суджи в Курской области

Mash: армия России вышла на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 14 октября.

По данным канала, армия России также установила контроль над трассой, связывающей Суджу с расположенным к востоку населенным пунктом Белая.

Помимо этого, российские подразделения начали штурм населенного пункта Мартыновка в семи километрах от Суджи. В наступлении участвуют 155-й и 106-я бригады, они пытаются окружить подразделения противника.

14 октября появились доказательства захода американских военнослужащих в Курскую область. Речь идет об экипаже БМП Stryker, которая была подбита в Глушковском районе. Никого из находившихся в боевой машине не спасли.

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      Алан Босиков
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