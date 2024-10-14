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11:15, 14 октября 2024Россия

Представлены доказательства присутствия солдат США в Курской области

«Архангел Спецназа»: в уничтоженном в Курской области Stryker был экипаж из США

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В сети были представлены доказательства присутствия американских солдат на территории Курской области и их участия в боевых действиях. Фотоматериалы разместил Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z».

На фотографиях видна военная документация, в частности, поименный список из восьми человек с указанием группы крови. Все они — члены экипажа БМП Stryker, которая была недавно уничтожена в Глушковском районе Курской области, отмечает канал.

Иностранные наемники уже встречались российским военнослужащим, указал автор канала. «Но штатные американские вояки — нет», — подчеркнул он. Профиль одного из уничтоженных солдат удалось найти в запрещенной соцсети.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал продвижение российских войск в Курской области, бои на территории которой идут с начала августа. «Держим определенные рубежи», — заявил он.

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      Алан Босиков
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