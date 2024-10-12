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21:18, 12 октября 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал российское наступление в Курской области

Зеленский: РФ попыталась оттеснить позиции ВСУ в Курской области
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российская армия попыталась оттеснить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — прокомментировал он ситуацию.

Как сообщает издание «Страна», в Курской области российским войскам удалось продвинуться «на левом фланге украинского плацдарма», что поставило под угрозу окружения части ВСУ.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области за почти два месяца. По его словам, курское направление активно движется вперед.

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      Сергей Грехов
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