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12:37, 11 октября 2024Россия

Больше тысячи украинских солдат попали в окружение в Курской области

Mash: около 1500 солдат ВСУ попали в окружение в районе курского села Ольговка

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Около 1500 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в районе села Ольговка Курской области. Об этом сообщает Telegram-канале Mash.

По данным канала, за сутки Вооруженные силы (ВС) России смогли выбить украинские войска из четырех населенных пунктов — Шептуховка, Михайловка, Леонидово и Любимовка. Утверждается, что утром 11 октября удалось освободить село Новоивановка, находящееся в Суджанском районе.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном районе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Через месяц после начала контрнаступления военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские войска начали «прорываться по всему фронту» в Курской области. По его словам, бойцы ВСУ в населенном пункте Любимовка отсечены от остальных формирований противника.

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      Никита Абрамов
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