Военный раскрыл тактический прием Российской армии в Курской области

Военный Дандыкин: ВС России используют тактику малых котлов в Курской области

Вероятно, Вооруженные силы (ВС) России в Курской области используют тактику малых котлов для выдавливания противника, предположил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист прокомментировал сообщение о выходе ВС России на окраину Суджи в ходе наступления.

«Мы не просто выдавливаем их, а уничтожаем на Курской земле. Насколько я понимаю, это малые котлы, которые образуются вокруг тех населенных пунктов, которые они захватили, где окопались, где сидят в домах, в подвалах. Мы перерезаем коммуникации им», — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что погодные условия в регионе непростые. При этом ВС России привыкли к такой погоде.

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«Это вторжение, эта авантюра, на которую были большие надежды у ВСУ и их хозяев, закончится полным крахом, если не сказать катастрофой», — заключил он.

Ранее стало известно, что российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области. По данным Telegram-канала Mash, ВС России также установила контроль над трассой, связывающей Суджу с расположенным к востоку населенным пунктом Белая.

Помимо этого, российские подразделения начали штурм населенного пункта Мартыновка в семи километрах от Суджи. В наступлении участвуют 155-й и 106-я бригады, они пытаются окружить подразделения противника.