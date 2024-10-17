Российские войска уничтожили существенную часть 152-й бригады ВСУ

Российские войска уничтожили большую часть 152-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Сообщается, что большая часть бригады лежит на своих бывших позициях под Покровском. Большая часть из них — это новобранцы, не имевшие боевого опыта и отправленные на передовую в качестве «пушечного мяса». Существенная часть погибла, еще часть попросту сбежала — эта картина наблюдается российскими силовыми структурами как минимум с середины сентября.

Также сообщается, что на ранее подконтрольных ВСУ участках в этой части фронта остаются сотни тел украинских военнослужащих, которых по возможности пытаются хоронить, однако это весьма затруднительно.