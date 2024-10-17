Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:05, 17 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении существенной части 152-й бригады ВСУ

Российские войска уничтожили существенную часть 152-й бригады ВСУ

Фото: Reuters

Российские войска уничтожили большую часть 152-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Сообщается, что большая часть бригады лежит на своих бывших позициях под Покровском. Большая часть из них — это новобранцы, не имевшие боевого опыта и отправленные на передовую в качестве «пушечного мяса». Существенная часть погибла, еще часть попросту сбежала — эта картина наблюдается российскими силовыми структурами как минимум с середины сентября.

Также сообщается, что на ранее подконтрольных ВСУ участках в этой части фронта остаются сотни тел украинских военнослужащих, которых по возможности пытаются хоронить, однако это весьма затруднительно.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Решение уже есть». В России заявили, что Запад разрешил Украине бить вглубь страны

      Полицейские обнаружили схрон с взрывными устройствами в тайнике россиянина

      Звезда OnlyFans рассказала о самом странном запросе подписчика

      Жена известного российского телеведущего показала откровенное фото с отдыха

      В российском городе у оставленного с няней из интернета ребенка остановилось сердце

      Стало известно о потере Украиной 40 танков Leopard

      Стало известно об уничтожении существенной части 152-й бригады ВСУ

      Стало известно о неуязвимости российского «Изделия 305» в зоне СВО

      Туристы описали цены в Японии словами «дешевле, чем в России»

      На российском заводе подростка затянуло в транспортировочную ленту вслед за коллегой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше