Митингующие на Майдане в Киеве отправились к зданию кабмина Украины

«Страна.ua»: митингующие на Майдане отправились к зданию кабмина Украины

Митингующие родственники пропавших без вести военных на Майдане в Киеве отправились к зданию кабинета министров Украины. Об этом пишет местное издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Родственники пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении вышли на митинг из-за массовой пропажи бойцов 152-й бригады. Их основная претензия в том, что военных отправляют на позиции «с одним автоматом» при условии «наших 28 против их 900». Люди также жалуются на отсутствие реакции на их запросы по пропавшим без вести близким.

Далее митингующие отправились к зданию Кабинета министров Украины. Путь им преградил кордон национальной полиции. О дальнейших событиях не сообщается.

Ранее кабинет министров Украины запланировал рост доходов бюджета в 2025 году почти на 30 процентов, а расходов — почти на 20 процентов. Ключевым приоритетом бюджета будет оборонный сектор, на который в следующем году заложены 2,2 триллиона гривен (почти пять триллионов рублей).