Украина собралась увеличить доходы бюджета почти на треть

Кабмин Украины запланировал рост доходов бюджета в 2025 году почти на 30 %

Кабинет министров Украины запланировал рост доходов бюджета в 2025 году почти на 30 процентов, а расходов — почти на 20 процентов. Об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается в Telegram-канале чиновника.

Ключевым приоритетом бюджета он назвал оборону и безопасность страны, на которые в следующем году заложены 2,2 триллиона гривен (почти 5 триллионов рублей). В том числе бюджет на вооружение вырастет на 65 процентов, то есть почти на 300 миллиардов гривен.

«Будет гораздо больше украинских ракет, дронов, техники, снарядов. Все деньги налогоплательщиков правительство снова будет направлять именно на финансирование военных нужд», — пообещал Шмыгаль.

Остальные приоритетные направления, такие как социальные программы, образование и медицина, украинские власти намерены исполнять с помощью международных партнеров.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о решении выделить Киеву кредит в размере 35 миллиардов евро в рамках инициативы G7 о помощи на 50 миллиардов евро за счет доходов с замороженных российских активов.

Перевод средств еще должны одобрить большинство стран Европы, а также Европарламент. Снижение суммы позволит обойти сопротивление Венгрии, которая могла наложить на документ вето.