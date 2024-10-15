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17:40, 15 октября 2024Россия

Российские войска подорвали мосты в Курской области. Как это сорвало планы ВСУ?

Shot: ВС России подорвали мосты в Курской области для срыва ротаций ВСУ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России подорвали мосты в Суджанском районе Курской области для срыва ротаций и логистики украинской армии.

Объекты были уничтожены неподалеку от населенного пункта Махновка, где Российская армия ведет активное контрнаступление. Известно, что благодаря подрыву мостов российские бойцы смогли лишить противника стабильной связи и путей сообщения между подразделениями.

Кадры, на которых запечатлен момент подрыва, опубликовали в сети военнослужащие 90-го саперного полка.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли комплексный удар по ВСУ в курском приграничье

Бойцы ВС России нанесли комплексный удар по войскам противника в приграничных районах Курской области, о чем проинформировали в Минобороны РФ.

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В оборонном ведомстве уточнили, что поражение ВСУ было нанесено силами ВКС России, а также артиллерией. В итоге в зоне поражения оказалась живая сила и техника 15 подразделений армии Украины.

Кроме того, при помощи дальнобойного оружия российские военнослужащие ликвидировали несколько военных объектов противника в Сумской области. После комплексного удара потери ВСУ составили более 200 человек.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вторгшиеся в Курскую область силы ВСУ начали готовиться к отступлению

Вторгшаяся на территорию Курской области группировка сил ВСУ начала готовиться к отступлению, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию

Анатолий Шарийукраинский блогер

Из-за стремительного продвижения ВС России и регулярного освобождения населенных пунктов в регионе ВСУ оказались практически в полном окружении. Украинское командование больше не в состоянии снабжать некоторые из своих подразделений под Курском, а выйти из окружения украинские бойцы могут лишь в ночное время и небольшими группами.

Кроме того, российские военные лишили противника очередного пункта для проведения ротации и подвоза боеприпасов — ВС России освободили село Черкасская Конопелька, расположенное в семи километрах от Суджи.

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      Наталья Анисеева
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