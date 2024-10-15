Раскрыта личность солдата США из подбитого под Курском БТР Stryker. Он поступил на службу в армию в качестве повара

Рожин: установлена личность бойца США из подбитого в Курской области БТР Stryker

Военный корреспондент Борис Рожин заявил, что факт появления военнослужащих из США в Курской области может быть установлен. По его словам, информация об одном из них — солдате, который был с в составе экипажа БТР Stryker, подбитого российскими морскими пехотинцами Черноморского флота — была найдена в сети.

Рожин подчеркнул, что во время боевых действий экипаж бронемашины был уничтожен, но сам бронетранспортер уцелел. По его словам, российские военные произвели ремонт и вернули его в строй, он используется на стороне ВС России.

От убитых десантников осталось западное оружие: AR, FN SCAR, CZ BREN 2 и приборы ночного видения. Но самое интересное ждало победителей внутри машины. Там оказался список американского экипажа из восьми человек Борис Рожин Военный корреспондент

Рожин добавил, что у одного бойца из этого списка обнаружился аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Выяснилось, что его зовут Брэндон Санчез, он вступил в ряды армии США в 2013 году на должность повара.

Недавно Украина из-за нехватки личного состава разрешила иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ. Похоже, мы видим первое документальное подтверждение этого процесса Борис Рожин Военный корреспондент

Ранее военный рассказал о бегстве наемников ВСУ

Иностранные наемники, сражающиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), первыми оставляют позиции при приближении к ним российских штурмовиков, сообщил инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.

По его словам, иностранные бойцы находятся на позициях для мотивации украинских солдат, так как многие из них не понимают, зачем идти сражаться. «Они не воюют. Они больше, так сказать, для поднятия духа там находятся», — сказал он.

Заместитель командира штурмовой роты с позывным Тополь ранее сообщал, что украинские военные атакуют со спины сдающихся в плен сослуживцев. «Командование [ВСУ] не дает нам их вытащить оттуда, потому что они стреляют им в спину. Они стреляют по своим», — подчеркнул он.

В России составляют поименные списки наемников в Курской области

Исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине, принимающих участие в вылазке в Курской области. По ее словам, органы держат вопрос участия наемников «на плотном контроле» и фиксируют их преступления.

Их [наемников] ждет незавидная участь Юлия Жданова Исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями

По ее словам, многие бойцы ликвидируются силами России как законные цели. Дипломат добавила, что с начала специальной военной операции к уголовной ответственности привлечены не менее 785 наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в свою очередь, отметил, что большинство наемников, участвующих в украинском конфликте, приехали из бывших советских республик и стран Варшавского договора.

На Украину многие едут набраться опыта. Те, кто воевал против русских, дороже ценятся в западных ЧВК. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья

Лебедев отметил, что информация о наемниках чаще поступает из областных центров. Он подчеркнул, что иностранные военные боятся появляться группами, поскольку понимают, что их считают захватчиками.