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04:01, 8 октября 2024Мир

Дипломат сообщила о составлении поименных списков наемников в Курской области

Дипломат Жданова: в РФ составляют поименные списки наемников в Курской области

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине, принимающих участие в вылазке в Курской области. Об этом РИА Новости сообщила исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она уточнила, что органы держат вопрос участия наемников «на плотном контроле» и фиксируют их преступления. «Их [наемников] ждет незавидная участь», — добавила Жданова, отметив, что многие бойцы ликвидируются силами РФ как законные цели.

Дипломат отметила, что с начала спецоперации к уголовной ответственности привлечены не менее 785 наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее офицер из 810-й бригады с позывным Боцман заявил, что командование ВСУ активно привлекает наемников к операциям в Курской области. По словам Боцмана, они отличаются от других подразделений украинской армии боевой устойчивостью и не сдаются в плен.

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      Маргарита Пименова
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