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05:53, 7 октября 2024Бывший СССР

Морпехи рассказали о наемниках в Курской области

Морпех: ВСУ используют наемников из Польши и Грузии в Курской области

Фото: Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно привлекает наемников к операциям в Курской области, рассказал офицер из 810-й бригады с позывным Боцман. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы встречались с грузинскими, польскими и англоязычными наемниками», — подчеркнул морпех.

По словам Боцмана, они отличаются от других подразделений украинской армии боевой устойчивостью и не сдаются в плен. Их гражданство установили по документам, обнаруженным возле трупов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что большинство наемников, участвующих в украинском конфликте, приехали из бывших советских республик и стран Варшавского договора. Он отметил, что иностранные военные боятся появляться группами, так как понимают, что их считают захватчиками.

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      Марина Совина
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