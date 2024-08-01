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09:07, 1 августа 2024Бывший СССР

В подполье раскрыли происхождение наемников на Украине

Лебедев: большинство наемников на Украине приехали из бывших советских республик

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Большинство наемников, участвующих в украинском конфликте, приехали из бывших советских республик и стран Варшавского договора. Их происхождение раскрыл координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Скорее [приехали] из бывших советских республик и стран Варшавского договора. На Украину многие едут набраться опыта. Те, кто воевал против русских, дороже ценятся в западных ЧВК. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», — сказал он.

По словам представителя подполья, информация о наемниках чаще поступает из областных центров. Он также отметил, что иностранные военные боятся появляться в группами, так как понимают, что их считают за захватчиков. В городах они расселяются по съемным квартирам, одеваются в гражданское и стараются не привлекать к себе лишнее внимание.

Лебедев подчеркнул, что наемники делятся на две группы: бойцы и специалисты. Представители последней группы должны обучать местных воевать технологиями. «Это работа по взрывному делу: теракты, устранение отдельных людей», — объяснил координатор подполья.

Ранее стало известно, что на украинских военнослужащих напали колумбийские наемники, воевавшие в составе Вооруженных сил Украины. Как рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный, иностранные военные спасали земляка от расплаты за отказ штурмовать российские позиции в Часовом Яре.

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