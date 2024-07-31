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14:35, 31 июля 2024Бывший СССР

Военкор сообщил о нападении колумбийских наемников ВСУ на украинских военных

Военкор Поддубный: колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных

Кадр: Telegram-канал «Поддубный |Z|О|V| edition»

Колумбийские наемники в Вооруженных силах Украины (ВСУ) напали на украинских военнослужащих. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, один из наемников отказался отправляться на штурм российских позиций в Часовом Яре. За это бойцы ВСУ связали и бросили латиноамериканца в яму.

«Земляки, спасая друга от расплаты и неминуемой казни, пошли в атаку на своих же украинских "сослуживцев"», — рассказал военкор.

Нашлемная камера одного из колумбийцев сняла момент перестрелки между наемниками и украинскими военными. Позднее кадры попали в руки солдат армии России.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике был уничтожен грузинский наемник Бондо Гагнидзе, служивший в 67-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) ВСУ. По информации его сослуживцев, тело мужчины не удалось эвакуировать.

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      Екатерина Грищенко
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