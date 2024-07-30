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13:52, 30 июля 2024Бывший СССР

В зоне СВО уничтожен еще один грузинский наемник

В ЛНР уничтожен грузинский наемник Гагнидзе 67-й ОМБр ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Луганской народной республике (ЛНР) уничтожен еще один грузинский наемник. 47-летний Бондо Гагнидзе служил в 67-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает грузинский портал Tabula.

«Он служил во втором механизированном батальоне "Самурав" 67-й отдельной механизированной бригады. Боец был ранен пулей во время боестолкновения с противником», — говорится в публикации.

Сослуживцы боевика сообщили журналистам, что не смогли эвакуировать тело Гагнидзе.

Ранее в Донецкой народной республике за участие в боях на стороне ВСУ заочно осудили наемников из Грузии и Латвии. Их признали виновными по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

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      Глеб Палехов
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