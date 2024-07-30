Наемников из Грузии и Латвии заочно осудили в России за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР суд заочно приговорил наемников из Грузии и Латвии к 14 и 13 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор двум наемникам — гражданину Грузии Шоту Деметрашвили и гражданину Латвийской Республики Аниньшу Атварсу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Их признали виновными по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Деметрашвили назначили 14 лет колонии строгого режима, а Атварсу — 13 лет.

Следствие и суд установили, что в 2022 году мужчины прибыли на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Гражданин Грузии вступил в состав военизированного формирования «Грузинский национальный регион» (террористическая организация, запрещена в России), где прошел подготовку, получил оружие и снаряжение. Латвиец прошел военную подготовку в военизированном формировании «Интернациональный легион территориальной обороны Украины».

После этого иностранцы воевали против силовых структур России, Луганской и Донецкой народных республик. За это они получили денежное вознаграждение. Деметрашвили и Атварс объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что жителю Красноярского края дали 14 лет за участие в легионе «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России).