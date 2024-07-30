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08:39, 30 июля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 14 лет за участие в легионе «Свобода России»

Жителю Красноярского края дали 14 лет за участие в легионе «Свобода России»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Красноярского края Артема Санжараева к 14 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным ведомства, Санжараев был идеалогическим противником власти в России. В Telegram он связался с представителем легиона «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России) и добровольно вступил в него. Мужчина стал расклеивать в общественных местах Красноярска листовки с призывами вступить в легион. Кроме того, куратор попросил его поджечь два релейных шкафа. Санжараев купил необходимые орудия, приехал к оборудованию на железной дороге, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Росиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он также оштрафован на 300 тысяч рублей.

Ранее жителя Приамурья заключили под стражу по обвинению в госизмене за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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      Екатерина Кашурникова
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