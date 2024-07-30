Россиянина заключили под стражу по обвинению в госизмене

ФСБ: жителя Приамурья заключили под стражу по обвинению в госизмене

Жителя Приамурья заключили под стражу по обвинению в госизмене за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Амурской области.

Как отметили в ведомстве, пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, причастного к совершению государственной измены. По данным ФСБ, мужчина оказывал финансовую помощь ВСУ.

«Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("государственная измена")», — говорится в сообщении.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Краснодара Станислава Лисовского за подготовку к госизмене и попытку вступить в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России).