Россиянин получил семь лет по делу о госизмене

Жителя Краснодара осудили на семь лет за попытку вступить в ряды ВСУ

Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Краснодара Станислава Лисовского за подготовку к госизмене и попытку вступить в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает «Газета.ру».

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с ноября 2023 года Лисовской общался в Telegram с членами легиона, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил украины (ВСУ). Россиянин планировал доехать из Краснодара в Донецк, а затем на Украину. Однако сотрудники ФСБ задержали его перед посадкой на автобус «Краснодар — Донецк».

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал Максима Григорьева, вступившего в легион «Свобода России». Он обвиняется по части 2 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») УК РФ.