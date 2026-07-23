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08:32, 23 июля 2026 (обновлено: 08:38, 23 июля 2026)Авто

Россиянам назвали главный недостаток гибридов и электрокаров

Эксперт Трандин: В России сейчас проще перепродать гибрид, чем электрокар
Марина Аверкина

Фото: Oleg Spiridonov / Global Look Press

Главные преимущества и недостатки машин с электрическими силовыми установками в беседе с «Российской газетой» назвал владелец группы компаний «Км/ч» Иван Трандин. По словам эксперта, основной проблемой для владельца гибрида или электрокара может стать потеря денег при последующей продаже.

К очевидным преимуществам Трандин отнес снижение расходов на горючее. Для подзаряжаемых гибридов этот показатель достигает 50 процентов, а для полностью электрических моделей — 80 процентов. Среди очевидных плюсов он указал заботу об окружающей среде, региональные послабления по налогам и право двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. «Особенно выгодны гибриды для тех, кто часто ездит в городском цикле — они позволяют использовать электродвигатель на малых скоростях», — указал эксперт.

Более значительными оказались перечисленные недостатки. Так, содержание электромобилей и гибридов обходится дороже, причем особенно заметно это становится для электрокаров после завершения гарантийного срока. Инфраструктура зарядных станций в регионах все еще развита слабо, а емкость тяговых аккумуляторов неизбежно падает при сильном морозе.

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Основным минусом Трандин считает низкую ликвидность таких машин на вторичном рынке. «При резком падении спроса на электромобили их ликвидность на вторичном рынке может быть ниже, чем у традиционных автомобилей», — объяснил специалист.

Сравнивая два типа технологий, он подчеркнул: в России сейчас куда проще перепродать гибрид, чем электрокар. Особенно это касается продукции японских и корейских марок — покупатели меньше боятся за ресурс их комбинированных систем. Чистые же электромобили, прежде всего произведенные в Китае, пока сложно перепродавать из-за низкого спроса и страха перед дорогостоящей заменой батареи.

«Для владельцев гибридов при перепродаже важна полная история обслуживания и оригинальность пробега, что повышает доверие покупателей. Электромобили же могут терять в цене быстрее из-за быстрого морального старения технологии и появления новых моделей с увеличенным запасом хода», — подытожил Иван Трандин.

Ранее россиянам назвали способы экономии бензина в путешествиях на машине. Автопутешественники могут значительно сократить расход горючего, если будут продуманно подходить к планированию отдыха. Разумным решением могут стать поездки на короткие расстояния.

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