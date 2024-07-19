Вступившего в легион «Свобода России» мужчину поместили в СИЗО

В Москве арестовали мужчину за вступление в легион «Свобода России»

Тверской районный суд Москвы арестовал Максима Григорьева, вступившего в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили судах общей юрисдикции столицы.

Григорьев будет находиться в СИЗО до 21 августа. Он обвиняется по части 2 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») УК РФ.

Ранее в Новосибирской области суд приговорил к 20 годам лишения свободы Игоря Лушко за государственную измену. Он решил вступить в запрещенный легион «Свобода России», отправил анкету кандидата и стал переписываться с представителем организации. Лушко согласился систематически участвовать в диверсионно-террористической деятельности в России.