Вступившего в легион «Свобода России» мужчину осудили на 20 лет за госизмену

Под Новосибирском члена легиона «Свобода России» осудили на 20 лет за госизмену

В Новосибирской области суд приговорил к 20 годам лишения Игоря Лушко за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осужденный решил вступить в Легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России). Он отправил анкету кандидата и стал переписываться с представителем организации. Лушко согласился систематически участвовать в диверсионно-террористической деятельности в России. Так, в 2023 году он поджег объект энергоснабжения железной дороги. Кроме того, он снимал на видео для куратора объекты воинской части и располагающейся на ней военной техники.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области задержали подростка, вступившего в легион «Свобода России».