Российский подросток вступил в легион «Свобода России» и попал под следствие

СК: в Кузбассе задержали подростка, вступившего в легион «Свобода России»

В Кемеровской области задержали подростка, вступившего в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с мая по июнь фигурант вступил в ряды легиона и по заданию его членов собирал сведения о стратегически важных промышленных объектах Кузбасса. Преступную деятельность подростка выявили сотрудники ФСБ, они передали материалы следователям СК.

Против несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Хабаровске суд на восемь лет лишил свободы участника легиона «Свобода России»