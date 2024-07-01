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13:17, 1 июля 2024Силовые структуры

Российский подросток вступил в легион «Свобода России» и попал под следствие

СК: в Кузбассе задержали подростка, вступившего в легион «Свобода России»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кемеровской области задержали подростка, вступившего в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с мая по июнь фигурант вступил в ряды легиона и по заданию его членов собирал сведения о стратегически важных промышленных объектах Кузбасса. Преступную деятельность подростка выявили сотрудники ФСБ, они передали материалы следователям СК.

Против несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Хабаровске суд на восемь лет лишил свободы участника легиона «Свобода России»

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      Екатерина Кашурникова
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