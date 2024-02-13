Россиянина осудили за участие в украинском легионе «Свобода России»

В Хабаровске суд на 8 лет лишил свободы участника легиона «Свобода России»

В Хабаровске суд на восемь лет лишил свободы 30-летнего участника украинского легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Михалева В.С. Об этом сообщает ТАСС.

Первые три года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Мужчину признали виновным по статьям 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ.

Михалев добровольно вступил в легион из-за своих политических взглядов. По версии следствия, он собирался совершать диверсионно-террористические акты на территории Хабаровского края, направленные против безопасности России.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 16 годам лишения свободы сторонника легиона «Свобода России» за госизмену и диверсии на железной дороге.