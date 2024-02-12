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16:17, 12 февраля 2024Силовые структуры

Россиянину из запрещенного легиона дали 16 лет за госизмену и диверсии

Суд дал 16 лет омичу из легиона «Свобода России» за госизмену и диверсии

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 16 годам лишения свободы сторонника украинского легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) за госизмену и диверсии на железной дороге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель управления ФСБ по Омской области Ирина Руснак.
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По ее словам, 22-летний житель Омска признан виновным по статьям 281 («Диверсия»), 275 («Госизмена») и 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Первые три года он проведен в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что омич придерживался нацистской идеологии, вступил в легион и в мае 2023 года совершил диверсию на Западно-Сибирской железной дороге по заданию кураторов с Украины. Также ему поручили провести разведку у воинских частей Минобороны России. В июне 2023 года сотрудники ФСБ и МВД задержали омича и отдали под суд.

7 февраля сообщалось, что Первый Западный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы 18-летнего студента Андрея Васюренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за госизмену. Судебный процесс над ним проходил в закрытом режиме на выездном заседании в Карелии. Он признал свою вину.

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      Любовь Ширижик
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