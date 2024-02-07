Российского студента приговорили к девяти годам за госизмену

В Карелии суд дал 9 лет студенту Васюренко за госизмену и призывы воевать за ВСУ

Первый Западный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы 18-летнего студента Андрея Васюренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Осужденный проведет первые 2,5 года в тюрьме, а оставшуюся часть в колонии строгого режима. Он признан виновным по статьям 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и 275 УК РФ («Госизмена»).

Судебный процесс над Васюренко проходил в закрытом режиме на выездном заседании в Карелии. Он признал свою вину.

9 марта 2023 года сообщалось о его задержании за призывы к жителям республики воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным правоохранительных органов, с мая по ноябрь 2022 года Васюренко, являющийся сторонником националистических взглядов и выступающий за независимость Карелии, подстрекал граждан к госизмене, убеждая их перейти на сторону Украины в ходе специальной военной операции.