Призывавшего воевать на стороне ВСУ студента задержали по подозрению в госизмене

В Карелии задержали 18-летнего студента Васюренко за призывы перейти на сторону ВСУ

В Карелии силовики задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко по подозрению в госизмене — он призывал россиян воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РБК сообщили в республиканском управлении МВД.

По данным следствия, молодой человек является сторонником националистических взглядов и выступает за независимость Карелии. С мая по ноябрь 2022 года он склонял местных жителей к госизмене, убеждая их перейти на сторону Украины в ходе специальной военной операции.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье приготовление к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника.