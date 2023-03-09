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13:35, 9 марта 2023Силовые структуры

Призывавшего воевать на стороне ВСУ студента задержали по подозрению в госизмене

В Карелии задержали 18-летнего студента Васюренко за призывы перейти на сторону ВСУ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Карелии силовики задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко по подозрению в госизмене — он призывал россиян воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РБК сообщили в республиканском управлении МВД.

По данным следствия, молодой человек является сторонником националистических взглядов и выступает за независимость Карелии. С мая по ноябрь 2022 года он склонял местных жителей к госизмене, убеждая их перейти на сторону Украины в ходе специальной военной операции.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье приготовление к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника.

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Любовь Ширижик
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