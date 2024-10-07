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08:09, 7 октября 2024Россия

«Согнали всех стариков и молодежь». Жители Курской области рассказали о преступлениях солдат и наемников ВСУ

Польские наемники ВСУ расстреляли толпу при других горожанах в Судже

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Житель приграничного города Суджа Курской области Дмитрий рассказал, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей на глазах у других горожан. Его слова приводит РИА Новости, видео предоставило Минобороны России.

Военных и наемников ВСУ обвинили в издевательствах

Дмитрий рассказал, что польские наемники, служащие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), согнали всех стариков, молодежь и перед всеми расстреляли. «А парочка одна, они местность знали, они в суете в ямку и через болото на Льгов убежали, ночевали в поле там», — сказал он.

Говорят: «Документы». Я говорю: «Дома». Мы пошли домой. Двое их. Автоматы американские. Когда я потянулся к ящику с документами, один ударил меня прикладом по затылку, а второй в ногу, скомандовали «сидеть!»

Сергейжитель Суджи

Другой житель Суджи по имени Сергей рассказал об издевательствах солдат ВСУ над мирными жителями, а также о мародерстве украинских военных и иностранных наемников. Он признался, что украинские военные избили его прикладом. Сергей подчеркнул, что от дальнейших издевательств его спас вызов бойцов по рации.

Запад проигнорирует преступления ВСУ в Курской области, заявила исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, российские представители не обладают иллюзиями по этому вопросу.

Ранее Зеленский объяснил вторжение в Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область было совершено для мотивации союзников. По его словам, цель операции в российском регионе заключается в том, чтобы помочь западным партнерам стать «более решительными» в вопросе помощи Киеву.

До этого Зеленский назвал другую цель операции в Курской области — перемещение российских войск. Он также назвал атаку ВСУ на приграничный российский регион рискованной операцией. Украинский лидер заявил, что нападение вооруженных сил страны на Курскую область привело к желаемым результатам.

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Позже Зеленский подтвердил, что российские силы начали контрнаступление в Курской области. Он в очередной раз заверил, что все идет по плану Киева.

В России обещали ответить на вторжение ВСУ в регион

Президент России Владимир Путин называл изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных. По его мнению, следует думать о людях, которые проходят через испытания и страдают от террористических атак. «Вся страна должна делать все для того, чтобы этих людей поддержать», — призвал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что достижение договоренностей с Украиной сложно представить на фоне ситуации в Курской области.

Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области

Дмитрий Песковпредставитель Кремля

Бои в Курской области идут с 6 августа. Контроль над всей территорией региона будет восстановлен, заверил Песков. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Уже 11 сентября об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области заявил командир подразделений «Ахмат» Апти Алаудинов. Позже он сообщал о планомерном освобождении региона.

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      Марина Совина
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