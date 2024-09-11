Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 11 сентября 2024Россия

Алаудинов назвал число возвращенных Россией под контроль населенных пунктов под Курском

Алаудинов: РФ вернула под контроль около 10 населенных пунктов Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия в ходе контрнаступления вернула под свой контроль около 10 населенных пунктов на территории Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет ТАСС.

Обстановку в зоне действия российских войск он назвал хорошей. «У нас правый фланг курского направления, это уже снизу, наши подразделения пошли в наступление. Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении были освобождены около 10 населенных пунктов Курской области», — сказал Алаудинов.

Ранее военкор Юрий Котенок также сообщил, что российские войска вернули контроль над селом Обуховка и продвигается в сторону Любимовки. Официально эти данные не озвучивались.

Вечером 10 сентября стало известно, что Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево Кульбаки, Мартыновка и Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь. По неофициальным данным, в операции задействованы, в том числе, Тульская 106-я дивизия воздушно-десантных войск, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, а также крымский десант.

Материалы по теме:
«Надо перестроить свою жизнь» Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
«Надо перестроить свою жизнь»Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
10 сентября 2024
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа, а затем начав штурм государственной границы. В результате ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны России на 10 сентября, с момента вторжения Киев потерял на курском направлении 11 800 бойцов. В свою очередь, в Минздраве Курской области рассказали, что за это же время пострадали 243 мирных жителя региона, среди которых 11 детей.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Алаудинов назвал число возвращенных Россией под контроль населенных пунктов под Курском

      Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

      Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым

      Евросоюз снял санкции с матери Пригожина

      Россиян предупредили об аномальной погоде

      В России выпустили первое школьное пособие для изучения беспилотников

      Мизулина высказалась о судьбе КВН после смерти Маслякова

      Политолог назвал результат дебатов Трампа и Харрис

      Российский депозитарий проиграл дело о санкциях

      Посол США напомнила о помощи России после терактов 11 сентября

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше