Алаудинов назвал число возвращенных Россией под контроль населенных пунктов под Курском

Алаудинов: РФ вернула под контроль около 10 населенных пунктов Курской области

Россия в ходе контрнаступления вернула под свой контроль около 10 населенных пунктов на территории Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет ТАСС.

Обстановку в зоне действия российских войск он назвал хорошей. «У нас правый фланг курского направления, это уже снизу, наши подразделения пошли в наступление. Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении были освобождены около 10 населенных пунктов Курской области», — сказал Алаудинов.

Ранее военкор Юрий Котенок также сообщил, что российские войска вернули контроль над селом Обуховка и продвигается в сторону Любимовки. Официально эти данные не озвучивались.

Вечером 10 сентября стало известно, что Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево Кульбаки, Мартыновка и Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь. По неофициальным данным, в операции задействованы, в том числе, Тульская 106-я дивизия воздушно-десантных войск, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, а также крымский десант.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа, а затем начав штурм государственной границы. В результате ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны России на 10 сентября, с момента вторжения Киев потерял на курском направлении 11 800 бойцов. В свою очередь, в Минздраве Курской области рассказали, что за это же время пострадали 243 мирных жителя региона, среди которых 11 детей.