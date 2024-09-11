Россия отбила у ВСУ несколько населенных пунктов под Курском. Как продвигается контрнаступление?

ВС России освободили Снагость и Апанасовску в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжили контрнаступление и освободили несколько населенных пунктов в Курской области, ведется их зачистка от украинских войск. Освобождены, в частности, Снагость и Апанасовка.

Как пишет Mash, Гордеевка и 10-й Октябрь за ночь были зачищены — в населенных пунктах нет бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), но единичное присутствие ДРГ не исключается. За ночь Российская армия продолжила локальное контрнаступление в регионе. По данным канала, продвижение — в районе 150 квадратных километров. В контрнаступлении участвуют морские пехотинцы из 155-й и 810-й бригад, 56-й полк ВДВ.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Генерал рассказал о продвижении российских войск

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС РФ освободили несколько населенных пунктов. Со стороны кореневского направления зашла 155-я бригада морской пехоты, которая «пользуется заслуженным авторитетом».

Вот сегодня они хорошенько оторвали противника, противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника, и пошла такая горячая работа Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат», генерал-майор

Помимо этого, спецназ «Ахмат» уничтожил несколько единиц техники ВСУ за минувшие сутки.

ВС России начали масштабное контрнаступление

Уже освобождены села Коренево, Кульбаки, Мартыновка, а также поселок Нечаев. Сообщается также, что часть группировки подошла вплотную к Свердликово рядом с Суджей, готовится штурм.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» между тем уточняет, что в Глушковском районе 155-я бригада морских пехотинцев Тихоокеанского флота опрокинула позиции ВСУ в Гордеевке и почти освободила село. Украинские военные начали бегство из Внезапного и Викторовки к Бяхово и Любимовке, практически оставив поселки, а затем начали отступление и из Бяхово. Перед этим ВСУ были полностью выбиты из Комаровки и Шептуховки. 56-й полк ВДВ также взял в плен военных ВСУ и освободил Вишневку.

В России исключили переговоры с Киевом до вытеснения ВСУ из Курской области

Как заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, пока ВСУ не будут отброшены за границу России, Москва не будет вести никаких переговоров. Он также назвал попытки Украины атаковать Курскую атомную электростанцию в Курчатове и «осуществить атомный террор» верхним уровнем терроризма.

До этого президент России Владимир Путин также указывал, что перед переговорами с Киевом нужно разобраться с «украинскими бандитами» под Курском и их попытками дестабилизировать ситуацию. Глава государства отмечал, что с атакующим мирное население Киевом не о чем говорить.