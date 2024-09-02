Путин высказался о переговорах с Украиной

Путин: перед переговорами с Киевом нужно разобраться с бандитами под Курском

Перед переговорами с Киевом Москве нужно разобраться с украинскими бандитами под Курском. Об этом в ходе открытого урока с учениками кызылской школы №20 заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам с Украиной, и готова не на словах, а на деле. «Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами (вторгшимися на территорию региона бойцами Вооруженных сил Украины, — прим. «Ленты.ру») (...) и с их попытками дестабилизировать ситуацию», — высказался Путин.

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева встречались в Белоруссии и Турции, однако в итоге переговоры были заморожены.