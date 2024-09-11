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07:55, 11 сентября 2024Россия

Соратник Кадырова заявил об освобождении нескольких населенных пунктов в Курской области

Алаудинов: ВС России освободили несколько населенных пунктов в Курской области

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России освободили несколько населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telеgram-канале.

«С той стороны у нас зашла 155-я бригада морской пехоты. (…) Вообще хочу сказать, что это очень героические, очень достойные ребята. (…) Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята уже отбили у противника», — сообщил Алаудинов.

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По его данным, ВСУ понесли большие потери. За минувшие сутки в Курской области «Ахмат» уничтожил несколько единиц техники, отчитался соратник Кадырова.

В ночь на среду, 11 сентября, сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Российские бойцы, предварительно, зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. В результате за полтора часа удалось занять населенный пункт, выдавив оттуда солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Морпехи Черноморского флота, в свою очередь, взяли в плен шесть штурмовиков ВСУ.

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      Анастасия Шейкина
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