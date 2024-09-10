ВС России начали масштабное контрнаступление под Курском. За несколько часов освобождено около десяти населенных пунктов

ВС РФ начали контрнаступление в Курской области и освободили несколько поселков

Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Такую информацию сообщил Telegram-канал Mash.

По их данным, российские бойцы зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. В результате за полтора часа удалось занять населенный пункт, выдавив оттуда солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На данный момент, по информации канала, ВС России наступают в районах Апанасовки и Мартыновки. Официальных сведений от Минобороны РФ не поступало.

Данные о количестве освобожденных сел разнятся

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что в операции участвуют Тульская 106-я дивизия ВДВ, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), а также некий крымский десант. По информации военкоров, за несколько часов мощной поддержки артиллерии, авиации и ударных дронов ВСУ были выбиты почти из десятка поселков. На данный момент операция, начавшаяся вечером 10 сентября в Суджанском и Глушковском районах области, продолжается.

Также выяснилось, что российские военнослужащие в ходе операции в Курской области взяли в плен бойцов украинской армии. Солдаты противника были захвачены при освобождении населенных пунктов Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово. Основная часть подразделений ВСУ была обращена в бегство.

ВСУ оказались перед угрозой окружения

В результате успешных действий ВС РФ создается угроза окружения подразделений противника, находящихся в районе поселка Краснооктябрьский и близлежащем лесу. Об этом пишет военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. По его информации, сейчас перед командованием ВСУ стоит выбор — перебросить резервы с другого направления для удержания позиций в Кореневском районе или отвести войска с целью избежать их окружения.

Также тяжелая ситуация для ВСУ сложилась в районе Викторовки. Там еще могут оставаться украинские формирования, но они находятся под угрозой полуокружения, что делает вероятным переход села под контроль ВС РФ уже в скором времени.

На фоне контрнаступления в сети начала появляться информация о якобы захвате украинскими военными села Журавлевка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заверил, что населенный пункт остается под контролем ВС РФ. «Да, ситуация там непростая, идут бои, но она как была, так и остается, так и останется навсегда российской территорией. На ней нет врага. Она под нашим контролем», — заявил он в своем Telegram-канале.