Стало известно о пленных бойцах ВСУ в ходе контрнаступления ВС России под Курском

«Два майора»: в ходе контрнаступления под Курском ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен бойцов украинской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Уточняется, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были захвачены при освобождении населенных пунктов Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ не поступало.

О масштабном контрнаступлении ВС РФ в Курской области сообщалось вечером 10 сентября. Российские бойцы зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. В результате за полтора часа удалось занять населенный пункт, выдавив оттуда солдат ВСУ.