Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:32, 10 сентября 2024Россия

Стало известно о пленных бойцах ВСУ в ходе контрнаступления ВС России под Курском

«Два майора»: в ходе контрнаступления под Курском ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен бойцов украинской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Уточняется, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были захвачены при освобождении населенных пунктов Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ не поступало.

О масштабном контрнаступлении ВС РФ в Курской области сообщалось вечером 10 сентября. Российские бойцы зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. В результате за полтора часа удалось занять населенный пункт, выдавив оттуда солдат ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп и Харрис впервые проведут дебаты. О чем будут спорить кандидаты на пост президента США?

      Роналду признался в помешательстве на футболе

      На Западе объяснили нежелание Зеленского завершать украинский конфликт

      Два самолета столкнулись на взлетной полосе в аэропорту США

      Стало известно о пленных бойцах ВСУ в ходе контрнаступления ВС России под Курском

      США назвали приоритет в поддержке Украины

      Двойник Гослинга попал на «Миротворец»

      Илон Маск назвал препятствие для отправки первых людей на Марс

      Минздрав призвал россиян «включать Штирлица»

      Окровавленный Егор Крид пообещал найти «каждого по одному»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше