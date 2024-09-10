Стало известно о масштабном контрнаступлении ВС России в Курской области

Mash: ВС России начали масштабное контрнаступление в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Такую информацию сообщил Telegram-канал Mash.

По их данным, российские бойцы зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. В результате за полтора часа удалось занять населенный пункт, выдавив оттуда солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На данный момент, по информации Telegram-канала, ВС России наступают в районах Апанасовки и Мартыновки.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

10 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Вооруженных сил России есть план по выдавливанию украинских войск из Курской области. Однако публично обсуждать его нельзя, подчеркнул он.