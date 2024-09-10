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12:30, 10 сентября 2024Россия

Песков порассуждал о плане Российской армии по выдавливанию ВСУ из Курской области

Песков заявил, что у ВС России есть план по выдавливанию ВСУ из Курской области
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

У Вооруженных сил (ВС) России есть план по выдавливанию украинских войск из Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо временные рамки по выдавливанию Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

10 сентября секретарь Совбеза России Сергей Шойгу раскрыл планы ВСУ в Курской области. По его мнению, агрессией в Курской области украинская армия хотела отвлечь российские войска с других направлений. Он отметил, что расчет руководства ВСУ состоял в том, что Россия снимет часть войск с Донбасса, перебросив ее в Курскую область.

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      Никита Абрамов
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