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10:41, 10 сентября 2024Россия

Шойгу раскрыл планы ВСУ в Курской области

Шойгу: агрессией в Курской области ВСУ хотели помешать наступлению РФ в Донбассе

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Агрессией в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели отвлечь российские войска с других направлений. Несбывшиеся планы украинских войск в регионе раскрыл секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, которого цитирует ТАСС.

По его словам, расчет руководства ВСУ состоял в том, что Россия снимет часть войск с Донбасса, перебросив ее в Курскую область. «Киев хотел атакой на Курскую область вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях», — отметил Шойгу.

Планам противника не суждено было сбыться, армия России продолжает наступать, подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее Шойгу исключил начало переговоров с Киевом до вытеснения ВСУ из Курской области. Попытки украинских войск атаковать Курскую АЭС он назвал верхним уровнем терроризма.

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      Алан Босиков
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