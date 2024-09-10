Шойгу исключил переговоры с Киевом до вытеснения ВСУ из Курской области

Шойгу: пока ВСУ не будут выкинуты с территории России, переговоров не будет

Пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут отброшены за границу России, Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24», его цитирует ТАСС.

« До тех пор, пока мы их [ВСУ] не выкинем с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем», — констатировал Шойгу.

По его словам, попытки Украины атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) в Курчатове и осуществить атомный террор являются верхним уровнем терроризма.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что перед переговорами с Киевом Москве нужно разобраться с украинскими бандитами под Курском. Вторжением в Курскую область Украина стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада, уверен он.