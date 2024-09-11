Морпехи взяли в плен бойцов ВСУ при контрнаступлении в Курской области

Морпехи ЧФ взяли в плен при контрнаступлении в Курской области бойцов ВСУ

Морские пехотинцы Черноморского флота (ЧФ) в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу украинских штурмовиков. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовом ведомстве.

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватили, когда они отступали из окружения. В плен попали шесть штурмовиков, у которых, по словам морпехов, не было при себе боеприпасов и боекомплекта.

«Пленные украинские штурмовики на допросе показали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим», — сообщил представитель силовых структур.

В ночь на среду, 11 сентября, сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Российские бойцы, предварительно, зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. В результате за полтора часа удалось занять населенный пункт, выдавив оттуда солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).