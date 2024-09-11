Появились новые данные о контрнаступлении России в Курской области

Mash: Снагость и Апанасовка в Курской области перешли под контроль ВС России

Вооруженные силы (ВС) России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили населенные пункты Снагость и Апанасовка. Данные об этом приводит Mash в Telegram-канале.

По информации канала, армия России проводит зачистку перешедших под контроль населенных пунктов — их военнослужащие взяли штурмом. Зачистка также ведется в Гордеевке и поселке 10-ого Октября, которые удалось освободить ночью.

В наступательных действиях учавствуют морские пехотинцы 155-й и 810-й бригад, а также 56-й полк Воздушно-десантных войск (ВДВ). Под их контроль уже перешли Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев.

По последним данным, российская группировка войск вплотную подошла к населенному пункту Свредликово рядом с Суджей, военнослужащие готовятся к его штурмку. ВСУ также выдавливаются на юго-востоке Кореневского района.

О том, что Россия начала контрнаступление, стало известно вечером во вторник, 10 сентября. Армия России, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки. В силовых ведомствах также сообщили, что при контрнаступлении в Курской области российские морпехи взяли в плен шесть штурмовиков ВСУ.

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