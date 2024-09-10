В Минобороны России назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении 380 военных

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились в боях на курском направлении 380 военнослужащих. Потери украинской стороны назвали в Минобороны России.

Кроме того, уничтожены 15 единиц бронетехники, среди которой два танка и 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей.

В ведомстве подчеркнули, что, помимо ударов по украинским войскам под Курском, уничтожаются резервы ВСУ в Сумской области. По последним официальным данным, с начала вторжения в российский регион Киев потерял на курском направлении 11 800 бойцов.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что действиями в Курской области ВСУ планировали отвлечь российские войска с других направлений. По его словам, Киев также хотел вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях.

До этого Шойгу исключил возможность начала переговоров с Украиной до вытеснения ВСУ из Курской области. Он также назвал верхним уровнем терроризма попытки украинских войск атаковать Курскую атомную электростанцию.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.