Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 11 сентября 2024Россия

Стало известно о возвращении Россией контроля над селом в Курской области

Военкор Котенок сообщил, что Россия вернула контроль над курским селом Обуховка

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ходе контрнаступления в Курской области российские военные, предварительно, вернули контроль над селом Обуховка. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram.

Как ему стало известно, Российская армия продвигается в сторону Любимовки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские войска из населенных пунктов Снагость и Апанасовка. Помимо этого, поступала информация о взятии под контроль сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь.

Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области 10 сентября. По неофициальным данным, в операции участвуют Тульская 106-я дивизия воздушно-десантных войск, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, а также крымский десант.

Материалы по теме:
«Надо перестроить свою жизнь» Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
«Надо перестроить свою жизнь»Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
10 сентября 2024
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны России на 10 сентября, с момента вторжения Киев потерял на курском направлении 11 800 бойцов. В свою очередь, в Минздраве Курской области рассказали, что за это же время пострадали 243 мирных жителя региона, среди которых 11 детей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке дронов ВСУ атаковать российскую Арктику

      Мужчина поймал огромную рыбу и установил новый рекорд

      Лондон ввел санкции против десяти перевозящих российскую нефть танкеров

      Названы способы обезопасить личные данные при потере гаджета

      В ДНР заявили о выводе почти всех мирных жителей из Красногоровки

      «Это зрелищно и интересно». Как прошли дебаты Трампа и Харрис и кто из кандидатов в президенты США оказался сильнее?

      Австралийского хоккеиста наказали за покупку кокаина на Олимпиаде

      Британия столкнулась с нехваткой военных полигонов из-за украинцев

      Новый глава МИД Украины обсудил ограничения на удары по России с генсеком НАТО

      Полицейские подбросили наркотики россиянину и попались ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше