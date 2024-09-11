Стало известно о возвращении Россией контроля над селом в Курской области

Военкор Котенок сообщил, что Россия вернула контроль над курским селом Обуховка

В ходе контрнаступления в Курской области российские военные, предварительно, вернули контроль над селом Обуховка. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram.

Как ему стало известно, Российская армия продвигается в сторону Любимовки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские войска из населенных пунктов Снагость и Апанасовка. Помимо этого, поступала информация о взятии под контроль сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь.

Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области 10 сентября. По неофициальным данным, в операции участвуют Тульская 106-я дивизия воздушно-десантных войск, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, а также крымский десант.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны России на 10 сентября, с момента вторжения Киев потерял на курском направлении 11 800 бойцов. В свою очередь, в Минздраве Курской области рассказали, что за это же время пострадали 243 мирных жителя региона, среди которых 11 детей.