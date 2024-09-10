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14:34, 10 сентября 2024Россия

Минздрав назвал число пострадавших при вторжении ВСУ в Курскую область

Курский Минздрав: с момента вторжения ВСУ пострадали свыше 240 человек

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Более 240 человек пострадали после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Павел Алименко, его цитирует РИА Новости.

«Среди мирного населения пострадало 243 человека, в том числе 11 детей. На стационарном лечении на данный момент находится 38 пациентов, в том числе и один ребенок», — сообщил Алименко.

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Региональное правительство в августе сообщало, что 201 житель пострадал с начала вторжения ВСУ в Курскую область. Тогда приводились данные, согласно которым в стационарах лечение проходят 77 человек, среди которых двое детей.

Бои в Курской области продолжаются больше месяца. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). ВСУ, по информации на 10 сентября, потеряли более 11 800 в ходе боевых действий на территории России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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