В Минобороны перечислили потери украинских войск с начала вторжения в Курскую область

МО РФ: ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли почти 12 тысяч бойцов

С начала вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 12 тысяч человек. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, украинские войска потеряли более 11 800 бойцов, а также сотни единиц военной техники. «Противник потерял (...) 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля», — перечислили потерянную ВСУ технику в Минобороны.

Отдельно в МО сообщили, что российские войска смогли уничтожить 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь машин HIMARS.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.