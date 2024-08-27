RT: 8 танков ВСУ расстреляли машины эвакуирующихся жителей Курской области

Восемь танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали машины мирных жителей Курской области. Об этом RT рассказала жительница села Погребки под Курском Марина Касьянова.

По ее словам, ее семья эвакуировалась из опасной зоны на двух разных автомобилях — в первом ехали муж и зять, а во втором — она сама вместе с сыном и сестрой мужа. «Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины», — сообщила жительница.

Она отметила, что ей, сыну и сестре мужа удалось съехать в кювет, выбраться из машины и спрятаться в посадках от преследования украинских дронов. При этом муж не успел свернуть, и танки «бахнули в их машину сразу». Позже стало известно, что мужу удалось выжить.

Жители приграничных районов эвакуируются под обстрелами ВСУ

Ранее 26 августа сообщалось о россиянине, который вывез всех жителей обстреливаемой ВСУ деревни в Курской области, а сам остался. «Семь человек эвакуировали, соседей эвакуировали. У нас 12 человек всего в деревне — она маленькая. Я и отец остались, потому что нужно здесь быть кому-то», — отметил мужчина в беседе с журналистами. С его слов, он вывозил людей не только из своей деревни, но и Суджанского района — оттуда он помог эвакуировать семью из четырех человек, которые сейчас находятся в Курске. Мужчина рассказал, что спасти удавалось не всех — он видел много мирных жителей, которые остались лежать на дороге без признаков жизни.

Было подсчитано, что с начала атаки ВСУ на Курскую область пострадал 201 житель региона, в том числе десять детей. Сейчас в стационарах проходят лечение 77 человек, из них два ребенка.

О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

Спецназ «Ахмат» пленил издевавшегося над курянами бойца ВСУ

26 августа спецназ «Ахмат» взял в плен бойца ВСУ, избивавшего мирных жителей в Курской области. Об издевательствах стало известно благодаря видео, распространившемуся в сети. На кадрах было видно, как украинские военные грубо сажают мирных жителей в грузовые автомобили, а попавший впоследствии в плен военный бьет одного из гражданских. По его словам, он поступил так «на эмоциях», поскольку мирный житель «медленно залазил».

Не могу объяснить, мне стыдно очень, но что было, то было боец ВСУ

До этого в сети появилось другое видео, снятое солдатами ВСУ. Имитируя немецкий акцент, украинские военнослужащие издевались над пенсионером, называя его в том числе «русской свиньей». Также стала известна личность одного из бойцов ВСУ, который кричал пожилому мужчине: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка». Депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал награду в пять миллионов рублей за поимку мужчин, издевавшихся над пенсионером.

ВСУ потеряли в Курской области более шести тысяч солдат

С момента вторжения в Курскую область потери ВСУ Киев составили более 6,2 тысячи бойцов. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России. При этом лишь за 26 августа было уничтожено более 400 украинских военнослужащих.

Помимо личного состава, противник лишился 73 танков, 33 боевых машин пехоты, 188 автомобилей, 404 боевых бронированных машин, 42 артиллерийских орудий и 5 установок зенитных ракетных комплексов. Также российским войскам удалось уничтожить три американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атаки на Курскую область не было усиление переговорных позиций. По его словам, Киев пошел на это, чтобы пополнить обменный фонд, избежать начала боев в Сумской области.